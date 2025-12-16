Gocciolatore a portata regolabile
I gocciolatori a portata regolabile possono essere collegati in qualsiasi punto del tubo Kärcher Rain System®. Il gocciolatore regolabile permette un'irrigazione diretta delle piante.
Caratteristiche e vantaggi
Portata d'acqua regolabile
- Irrigazione di precisione delle piante in vaso
Fascetta e ago integrati
- Si monta senza attrezzi
Fissaggio sul tubo del Kärcher Rain System®
- Montaggio flessibili e personalizzabile
Fascetta richiudibile
- Le fascette si possono mettere e togliere
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|4
|Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h)
|10
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|15 x 24 x 40
Scope of supply
- Ugelli gocciolatori: 5 Pezzo(i)
Dotazione
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Aiuole e orti