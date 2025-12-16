Gocciolatore a portata regolabile

I gocciolatori a portata regolabile possono essere collegati in qualsiasi punto del tubo Kärcher Rain System®. Il gocciolatore regolabile permette un'irrigazione diretta delle piante.

Caratteristiche e vantaggi
Portata d'acqua regolabile
  • Irrigazione di precisione delle piante in vaso
Fascetta e ago integrati
  • Si monta senza attrezzi
Fissaggio sul tubo del Kärcher Rain System®
  • Montaggio flessibili e personalizzabile
Fascetta richiudibile
  • Le fascette si possono mettere e togliere
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 4
Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h) 10
Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 15 x 24 x 40

Scope of supply

  • Ugelli gocciolatori: 5 Pezzo(i)

Dotazione

  • Portata d'acqua regolabile
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
