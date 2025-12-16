Kit pensato per irrigare siepi e cespugli, pronto all'uso. Comprende 20 metri di tubo capillare, filtro di protezione e tappo di fine linea. L'efficiente Kärcher Rain System® combina i vantaggi del microgocciolamento e dei sistemi di irrigazione convenzionali. Funziona con una pressione fino a 4 bar e può essere adattato a quasi tutti i giardini.