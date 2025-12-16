Set tubo capillare poroso
Set tubo capillare poroso, particolarmente adatto per innaffiare efficacemente siepi e cespugli.
Kit pensato per irrigare siepi e cespugli, pronto all'uso. Comprende 20 metri di tubo capillare, filtro di protezione e tappo di fine linea. L'efficiente Kärcher Rain System® combina i vantaggi del microgocciolamento e dei sistemi di irrigazione convenzionali. Funziona con una pressione fino a 4 bar e può essere adattato a quasi tutti i giardini.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo traspirante per Kärcher Rain System®
- Irrigazione diretta su tutte le piante
Con due pezzi e un filtro
- Pronto per essere collegato, kit completo
- Compatibile con tutti i sistemi a click
Arriva fino a 50 m
- Applicazione omogena su tutta la lunghezza del tubo
Tubo da giardino di qualità
- Innocuo per l'ambiente e per la salute
Senza cadmio, bario e piombo
- Innocuo per l'ambiente e per la salute
Resiste alle basse temperature
- Il tubo non teme le temeprature fredde dell'inverno
La pressione giusta per il tubo traspirante è 2 bar
- Applicazione omogena su tutta la lunghezza del tubo
Funziona anche sottoterra
- Il tubo traspirante funziona anche sotto 5 cm di terra
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″
|Lunghezza del tubo (m)
|20
|Attacco filettato
|G3/4
|Pressione max. (bar)
|4
|Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h)
|500
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|223 x 385 x 28
Scope of supply
- Chiusura tubo grande: 1 Pezzo(i)
- Tubo poroso flessibile: 20 m
- Filtro antiparticolato: 1 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Siepi e cespugli
- Piantine in fila
