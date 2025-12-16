Set tubo capillare poroso

Set tubo capillare poroso, particolarmente adatto per innaffiare efficacemente siepi e cespugli.

Kit pensato per irrigare siepi e cespugli, pronto all'uso. Comprende 20 metri di tubo capillare, filtro di protezione e tappo di fine linea. L'efficiente Kärcher Rain System® combina i vantaggi del microgocciolamento e dei sistemi di irrigazione convenzionali. Funziona con una pressione fino a 4 bar e può essere adattato a quasi tutti i giardini.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo traspirante per Kärcher Rain System®
  • Irrigazione diretta su tutte le piante
Con due pezzi e un filtro
  • Pronto per essere collegato, kit completo
  • Compatibile con tutti i sistemi a click
Arriva fino a 50 m
  • Applicazione omogena su tutta la lunghezza del tubo
Tubo da giardino di qualità
  • Innocuo per l'ambiente e per la salute
Senza cadmio, bario e piombo
  • Innocuo per l'ambiente e per la salute
Resiste alle basse temperature
  • Il tubo non teme le temeprature fredde dell'inverno
La pressione giusta per il tubo traspirante è 2 bar
  • Applicazione omogena su tutta la lunghezza del tubo
Funziona anche sottoterra
  • Il tubo traspirante funziona anche sotto 5 cm di terra
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″
Lunghezza del tubo (m) 20
Attacco filettato G3/4
Pressione max. (bar) 4
Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h) 500
Colore nero
Peso (kg) 1,1
Peso con imballo (kg) 1,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 223 x 385 x 28

Scope of supply

  • Chiusura tubo grande: 1 Pezzo(i)
  • Tubo poroso flessibile: 20 m
  • Filtro antiparticolato: 1 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Siepi e cespugli
  • Piantine in fila
Accessori
RICAMBI Set tubo capillare poroso

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.