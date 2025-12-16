Il piccone da 17cm è utilizzato per la posa e il fissaggio dei tubi per l'irrigazione al terreno. La lunghezza di 17cm è ideale per l'inserimento alla profondità corretta in qualsiasi tipo di terreno, anche inclinato. Il piccone è dotato, inoltre, di un marcatore per trovare il punto ottimale per il fissaggio. L'anello di gomma integrato sul punto di fissaggio assicura una presa ottimale al terreno.