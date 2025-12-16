Picchetto da 17cm per fissaggio a terra di tubi per irrigazione

Il picchetto è utilizzato per la posa e il fissaggio dei tubi a qualsiasi tipo di terreno. L'anello di gomma integrato assicura una presa ottimale al terreno.

Il piccone da 17cm è utilizzato per la posa e il fissaggio dei tubi per l'irrigazione al terreno. La lunghezza di 17cm è ideale per l'inserimento alla profondità corretta in qualsiasi tipo di terreno, anche inclinato. Il piccone è dotato, inoltre, di un marcatore per trovare il punto ottimale per il fissaggio. L'anello di gomma integrato sul punto di fissaggio assicura una presa ottimale al terreno.

Caratteristiche e vantaggi
Puntale
  • Facile da piantare nel terreno
Anello in gomma per fissaggio
  • Il tubo de Kärcher Rain System® e il tubo traspirante sono compatibili
Design robusto
  • Puntale utilizzabile in tutti i terreni
Attrezzo per colorare
  • Determina la profondità di inserimento ottimale
Design ergonomico
  • Facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 24 x 25 x 169

Scope of supply

  • Puntali per tubi: 5 Pezzo(i)
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
