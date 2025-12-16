Si fissa rapidamente in qualsiasi punto del tubo flessibile Kärcher Rain System® e serve a sigillare in modo affidabile i fori, grazie alla superficie gommata e al perno integrato all'interno. L'installazione è veloce, facile e non richiede attrezzi. Il perno viene inserito nel foro da sigillare e viene chiuso, sigillando saldamente il tubo, che può quindi continuare ad essere utilizzato senza inutili sprechi d'acqua.