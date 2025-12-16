Fascetta riparatrice

Le fascette riparatrici richiudo i fori creati dagli ugelli gocciolatori.

Si fissa rapidamente in qualsiasi punto del tubo flessibile Kärcher Rain System® e serve a sigillare in modo affidabile i fori, grazie alla superficie gommata e al perno integrato all'interno. L'installazione è veloce, facile e non richiede attrezzi. Il perno viene inserito nel foro da sigillare e viene chiuso, sigillando saldamente il tubo, che può quindi continuare ad essere utilizzato senza inutili sprechi d'acqua.

Caratteristiche e vantaggi
Fascetta richiudibile
  • Le fascette si possono mettere e togliere
Fissaggio sul tubo del Kärcher Rain System®
  • Montaggio flessibili e personalizzabile
La superficie gommata ha anche delle pin interne
  • Le fascette sono facili da montare
  • Il tubo del Kärcher Rain System® è sempre efficiente
La superficie gommata ha anche delle pin interne
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 4
Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 16 x 23 x 21

Scope of supply

  • Guarnizioni: 5 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
Accessori