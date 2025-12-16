Raccordo a T con regolazione di portata per irrigazione

Il raccordo a T collega 3 tubi per l'irrigazione. Il giunto laterale è adattabile e la portata dell'acqua può essere regolata a seconda delle esigenze.

Il Raccordo a T collega 3 tubi, sia flessibili che rigidi, e permette di collegare due tubi diversi, venendo incontro ad ogni esigenza di irrigazione. Il giunto laterale regola sia la pressione che il volume dell'acqua ed è perfetto per il collegamento del tubo poroso per irrigare. Il collegamento dei tubi è semplice ed avviene senza l'utilizzo di attrezzi.

Caratteristiche e vantaggi
Pezzo a T regolabile
  • Irrigazione goccia a goccia di precisione
  • Il pezzo a T laterale può collegare il tubo flessibile
Pezzo a T con tre collegamenti
  • Per collegare i tubi del Kärcher Rain System® ed i tubi flessibili.
Design ergonomico
  • Facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 4
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 108 x 102 x 33

Scope of supply

  • Raccordi a T con regolazione dell'acqua: 2 Pezzo(i)

Dotazione

  • Portata d'acqua regolabile
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
