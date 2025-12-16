Raccordo a T con regolazione di portata per irrigazione
Il raccordo a T collega 3 tubi per l'irrigazione. Il giunto laterale è adattabile e la portata dell'acqua può essere regolata a seconda delle esigenze.
Il Raccordo a T collega 3 tubi, sia flessibili che rigidi, e permette di collegare due tubi diversi, venendo incontro ad ogni esigenza di irrigazione. Il giunto laterale regola sia la pressione che il volume dell'acqua ed è perfetto per il collegamento del tubo poroso per irrigare. Il collegamento dei tubi è semplice ed avviene senza l'utilizzo di attrezzi.
Caratteristiche e vantaggi
Pezzo a T regolabile
- Irrigazione goccia a goccia di precisione
- Il pezzo a T laterale può collegare il tubo flessibile
Pezzo a T con tre collegamenti
- Per collegare i tubi del Kärcher Rain System® ed i tubi flessibili.
Design ergonomico
- Facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|4
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|108 x 102 x 33
Scope of supply
- Raccordi a T con regolazione dell'acqua: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Portata d'acqua regolabile
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Aiuole e orti