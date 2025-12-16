Il Raccordo a T collega 3 tubi, sia flessibili che rigidi, e permette di collegare due tubi diversi, venendo incontro ad ogni esigenza di irrigazione. Il giunto laterale regola sia la pressione che il volume dell'acqua ed è perfetto per il collegamento del tubo poroso per irrigare. Il collegamento dei tubi è semplice ed avviene senza l'utilizzo di attrezzi.