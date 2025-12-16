Set raccordi tubo

Kit ugelli oprional per kit completo Rain Box, da utilizzare per collegare tubo Kaercher Rain SystemTM e tubo capillare. Comprende 4 raccordi a T con regolazione portata 4 raccordi a I 5 raccordi fine linea.

Caratteristiche e vantaggi
Kit accessori per Kärcher Rain System®
Pezzo a T regolabile
  • Irrigazione goccia a goccia di precisione
  • Pezzo a T Laterale per collegare il tubo traspirante
Pezzo a T con tre collegamenti
  • Collega senza fatica il tubo del Kärcher Rain System® con il tubo traspirante
Chiusura tubo
  • Chiude il tubo del Kärcher Rain System® o il tubo traspirante
Pezzo ad I con due raccordi
  • Collega senza fatica il tubo del Kärcher Rain System® con il tubo traspirante
Design ergonomico
  • Facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 4
Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 103 x 101 x 33

Scope of supply

  • Raccordi a T con regolazione dell'acqua: 4 Pezzo(i)
  • Raccordi ad I: 4 Pezzo(i)
  • Chiusura tubo grande: 5 Pezzo(i)

Dotazione

  • Portata d'acqua regolabile
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
Accessori
RICAMBI Set raccordi tubo

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.