Set raccordi tubo
Set raccordi tubo
Kit ugelli oprional per kit completo Rain Box, da utilizzare per collegare tubo Kaercher Rain SystemTM e tubo capillare. Comprende 4 raccordi a T con regolazione portata 4 raccordi a I 5 raccordi fine linea.
Caratteristiche e vantaggi
Kit accessori per Kärcher Rain System®
- Kit accessori per Kärcher Rain System®
Pezzo a T regolabile
- Irrigazione goccia a goccia di precisione
- Pezzo a T Laterale per collegare il tubo traspirante
Pezzo a T con tre collegamenti
- Collega senza fatica il tubo del Kärcher Rain System® con il tubo traspirante
Chiusura tubo
- Chiude il tubo del Kärcher Rain System® o il tubo traspirante
Pezzo ad I con due raccordi
- Collega senza fatica il tubo del Kärcher Rain System® con il tubo traspirante
Design ergonomico
- Facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|4
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|103 x 101 x 33
Scope of supply
- Raccordi a T con regolazione dell'acqua: 4 Pezzo(i)
- Raccordi ad I: 4 Pezzo(i)
- Chiusura tubo grande: 5 Pezzo(i)
Dotazione
- Portata d'acqua regolabile
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Aiuole e orti
Accessori
RICAMBI Set raccordi tubo
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.