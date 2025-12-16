Tubo Kärcher Rain System® da 10m in plastica resistente per irrigazione
Resistente a intemperie e ai raggi UV. Con strato interno opaco che non permette la formazione di alghe. Tutti gli accessori per l'irrigazione possono essere montati direttamente.
Il tubo Kärcher Rain System® da 10m è un componente chiave per l'irrigazione di giardini e terrazze. Grazie alla sua lunghezza, rifornisce il sistema di irrigazione di acqua senza mai deteriorarsi. I vari accessori per l'irrigazione possono essere fissati direttamente sul tubo. Il tubo può essere tagliato o allungato grazie ai connettori a I o a T. Il rinforzo esterno del tubo è privo di cadmio o bario o altri elementi che possono essere nocivi alla salute. Inoltre, è dotato di una protezione esterna contro i raggi UV e di una patina opaca interna che non permette alle alghe di formarsi o ristagnare. La pressione dell'acqua all'interno del tubo è di circa 4bar e può essere utilizzato con tutte le macchine per il giardino o con i sensori d'irrigazione.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo per Kärcher Rain System®
- Ugello, fascetta e tubo sono facili da montare
Tubo da giardino di qualità
- Ecologico e sicuro per la salute
Senza cadmio, bario e piombo
6 anni di garanzia
- Durevole
Resiste a tutte le temperature comprese tra -20 e +65°C
- Resistente
Strato interno opaco
- Previene la formazione di alghe
Tubo da giardino rinforzato resistente alla pressione
- Maneggevole
- Resistente e durevole
Tubo da giardino a triplo strato
- Estremamente flessibile
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″
|Lunghezza del tubo (m)
|10
|Pressione max. (bar)
|4
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|262 x 258 x 70
