Il tubo Kärcher Rain System® da 10m è un componente chiave per l'irrigazione di giardini e terrazze. Grazie alla sua lunghezza, rifornisce il sistema di irrigazione di acqua senza mai deteriorarsi. I vari accessori per l'irrigazione possono essere fissati direttamente sul tubo. Il tubo può essere tagliato o allungato grazie ai connettori a I o a T. Il rinforzo esterno del tubo è privo di cadmio o bario o altri elementi che possono essere nocivi alla salute. Inoltre, è dotato di una protezione esterna contro i raggi UV e di una patina opaca interna che non permette alle alghe di formarsi o ristagnare. La pressione dell'acqua all'interno del tubo è di circa 4bar e può essere utilizzato con tutte le macchine per il giardino o con i sensori d'irrigazione.