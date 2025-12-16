Set ugelli microspray
Kit ugelli oprional per kit completo Rain Box, da utilizzare con tubo Kaercher Rain SystemTM. Serve per l'irrigazione di diversi gruppi di piantine e comprende: 5 gocciolatori regolabili, 10 fascette riparatrici, 10 ugelli microspray (4x 90°, 4 x180°, 2x360°) 5 fittoni tubo.
Caratteristiche e vantaggi
Kit accessori per Kärcher Rain System®
- Kit accessori per Kärcher Rain System®
Volume d'acqua regolabile sull'ugello e sulla fascetta.
- Irrigazione goccia a goccia di precisione
Fissaggio sul tubo del Kärcher Rain System®
- Montaggio facile e personalizzabile
Fascetta con ago integrato
- Si monta senza attrezzi
Ugello gocciolatore regolabile con fascetta
- L'angolo di spruzzo è regolabile
Fascetta con diversi ugelli gocciolatori
- Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Fascetta attacca e stacca
- Le fascette si possono mettere e togliere
Puntale con attrezzo per marchiare
- Determina la profondità di inserimento ottimale
Puntale con anello in gomma di fissaggio
- Il tubo de Kärcher Rain System® e il tubo traspirante sono compatibili
Superficie in gomma con guarnizioni interne
- Tubo e fascetta sono sicuri
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|4
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Ugelli gocciolatori: 5 Pezzo(i)
- Guarnizioni: 10 Pezzo(i)
- Puntali per tubi: 5 Pezzo(i)
- Ugelli micro spray a 360°: 2 Pezzo(i)
- Ugelli micro spray a 180°: 4 Pezzo(i)
- Ugelli micro spray a 90°: 4 Pezzo(i)
Dotazione
- Portata d'acqua regolabile
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Aiuole e orti
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)