Set ugelli microspray

Set ugelli microspray

Kit ugelli oprional per kit completo Rain Box, da utilizzare con tubo Kaercher Rain SystemTM. Serve per l'irrigazione di diversi gruppi di piantine e comprende: 5 gocciolatori regolabili, 10 fascette riparatrici, 10 ugelli microspray (4x 90°, 4 x180°, 2x360°) 5 fittoni tubo.

Caratteristiche e vantaggi
Kit accessori per Kärcher Rain System®
  • Kit accessori per Kärcher Rain System®
Volume d'acqua regolabile sull'ugello e sulla fascetta.
  • Irrigazione goccia a goccia di precisione
Fissaggio sul tubo del Kärcher Rain System®
  • Montaggio facile e personalizzabile
Fascetta con ago integrato
  • Si monta senza attrezzi
Ugello gocciolatore regolabile con fascetta
  • L'angolo di spruzzo è regolabile
Fascetta con diversi ugelli gocciolatori
  • Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Fascetta attacca e stacca
  • Le fascette si possono mettere e togliere
Puntale con attrezzo per marchiare
  • Determina la profondità di inserimento ottimale
Puntale con anello in gomma di fissaggio
  • Il tubo de Kärcher Rain System® e il tubo traspirante sono compatibili
Superficie in gomma con guarnizioni interne
  • Tubo e fascetta sono sicuri
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 4
Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 15 x 24 x 54

Scope of supply

  • Ugelli gocciolatori: 5 Pezzo(i)
  • Guarnizioni: 10 Pezzo(i)
  • Puntali per tubi: 5 Pezzo(i)
  • Ugelli micro spray a 360°: 2 Pezzo(i)
  • Ugelli micro spray a 180°: 4 Pezzo(i)
  • Ugelli micro spray a 90°: 4 Pezzo(i)

Dotazione

  • Portata d'acqua regolabile
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
Accessori