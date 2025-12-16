Tappo fine linea per tubi per irrigazione
Con il tappo fine linea, i tubi per l'irrigazione possono essere sigillati in modo sicuro. Il tappo viene montato all'estremità del tubo senza l'uso di attrezzi .
Con il tappo fine linea, tutti i più comuni tipi di tubo possono essere sigillati in modo sicuro, adattando così il tubo a qualsiasi esigenza di irrigazione. Il tappo viene montato all'estremità del rispettivo tubo senza l'uso di attrezzi, semplicemente inserendo il tubo nel tappo e fissandolo con il morsetto incorporato.I tubi rotti o tagliati possono essere così recuperati in qualsiasi momento.
Caratteristiche e vantaggi
Chiusura tubo
- Chiusura sicura del tubo del Kärcher Rain System® e del tubo traspirante
Design ergonomico
- Facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|4
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|64 x 26 x 26
Scope of supply
- Chiusura tubo grande: 2 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Aiuole e orti