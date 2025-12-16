Tappo fine linea per tubi per irrigazione

Con il tappo fine linea, i tubi per l'irrigazione possono essere sigillati in modo sicuro. Il tappo viene montato all'estremità del tubo senza l'uso di attrezzi .

Con il tappo fine linea, tutti i più comuni tipi di tubo possono essere sigillati in modo sicuro, adattando così il tubo a qualsiasi esigenza di irrigazione. Il tappo viene montato all'estremità del rispettivo tubo senza l'uso di attrezzi, semplicemente inserendo il tubo nel tappo e fissandolo con il morsetto incorporato.I tubi rotti o tagliati possono essere così recuperati in qualsiasi momento.

Caratteristiche e vantaggi
Chiusura tubo
  • Chiusura sicura del tubo del Kärcher Rain System® e del tubo traspirante
Design ergonomico
  • Facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 4
Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 64 x 26 x 26

Scope of supply

  • Chiusura tubo grande: 2 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
Accessori