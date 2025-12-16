Tubo capillare per irrigazione goccia a goccia da 25 m
Il tubo lungo di 25 mt è perfetto per l'irrigazione efficiente di siepi e cespugli. Il tubo è privo di ftalati e può essere esteso a 50 m.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo traspirante per Kärcher Rain System®
- Irrigazione diretta su tutte le piante
Arriva fino a 50 m
Tubo da giardino di qualità
- Ecologico e sicuro per la salute
Privo di piombo, cadmio e bario
Resiste alle basse temperature
- Il tubo non teme le temeprature fredde dell'inverno
La pressione giusta per il tubo traspirante è 2 bar
Utilizzabile anche sottoterra
- Il tubo traspirante funziona anche sotto 5 cm di terra
Lungo 25 m
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″
|Lunghezza del tubo (m)
|25
|Pressione max. (bar)
|4
|Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h)
|625
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,3
|Peso con imballo (kg)
|1,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|235 x 455 x 29
Dotazione
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Siepi e cespugli
- Piantine in fila