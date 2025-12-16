Tubo capillare per irrigazione goccia a goccia da 25 m

Il tubo lungo di 25 mt è perfetto per l'irrigazione efficiente di siepi e cespugli. Il tubo è privo di ftalati e può essere esteso a 50 m.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo traspirante per Kärcher Rain System®
  • Irrigazione diretta su tutte le piante
Arriva fino a 50 m
  • Applicazione omogena su tutta la lunghezza del tubo
Tubo da giardino di qualità
  • Ecologico e sicuro per la salute
Privo di piombo, cadmio e bario
Resiste alle basse temperature
  • Il tubo non teme le temeprature fredde dell'inverno
La pressione giusta per il tubo traspirante è 2 bar
Utilizzabile anche sottoterra
  • Il tubo traspirante funziona anche sotto 5 cm di terra
Lungo 25 m
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″
Lunghezza del tubo (m) 25
Pressione max. (bar) 4
Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h) 625
Colore nero
Peso (kg) 1,3
Peso con imballo (kg) 1,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 235 x 455 x 29

Dotazione

Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Siepi e cespugli
  • Piantine in fila
