Raccordo "I"
Il Raccordo "I" collega due tubi Kärcher Rain System®.
Ideale per collegare il tubo flessibile soaker all'estremità del tubo Kärcher Rain System® o per collegare insieme due tubi Kärcher Rain System®. Estremamente facile da installare, senza l'uso di attrezzi. Il Kärcher Rain System® combina i vantaggi del micro gocciolamento e dell'irrigazione tradizionale. Il sistema di irrigazione altamente efficiente funziona con una pressione fino a 4 bar, è dotato di un tubo flessibile da 1/2" con collari soaker e spray, può essere adattato individualmente a quasi tutti i giardini e funziona perfettamente con il SensoTimer per un controllo dell'irrigazione in base alle esigenze.
Caratteristiche e vantaggi
Pezzo ad I con due raccordi
- Per collegare i tubi del Kärcher Rain System® ed i tubi flessibili.
Design ergonomico
- Facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|4
|Colore
|nero
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|101 x 26 x 26
Scope of supply
- Raccordi ad I: 2 Pezzo(i)
- Irrigazione del giardino
- Aiuole e orti