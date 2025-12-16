Raccordo "I"

Il Raccordo "I" collega due tubi Kärcher Rain System®.

Ideale per collegare il tubo flessibile soaker all'estremità del tubo Kärcher Rain System® o per collegare insieme due tubi Kärcher Rain System®. Estremamente facile da installare, senza l'uso di attrezzi. Il Kärcher Rain System® combina i vantaggi del micro gocciolamento e dell'irrigazione tradizionale. Il sistema di irrigazione altamente efficiente funziona con una pressione fino a 4 bar, è dotato di un tubo flessibile da 1/2" con collari soaker e spray, può essere adattato individualmente a quasi tutti i giardini e funziona perfettamente con il SensoTimer per un controllo dell'irrigazione in base alle esigenze.

Caratteristiche e vantaggi
Pezzo ad I con due raccordi
  • Per collegare i tubi del Kärcher Rain System® ed i tubi flessibili.
Design ergonomico
  • Facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 4
Colore nero
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 101 x 26 x 26

Scope of supply

  • Raccordi ad I: 2 Pezzo(i)
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
