Ideale per collegare il tubo flessibile soaker all'estremità del tubo Kärcher Rain System® o per collegare insieme due tubi Kärcher Rain System®. Estremamente facile da installare, senza l'uso di attrezzi. Il Kärcher Rain System® combina i vantaggi del micro gocciolamento e dell'irrigazione tradizionale. Il sistema di irrigazione altamente efficiente funziona con una pressione fino a 4 bar, è dotato di un tubo flessibile da 1/2" con collari soaker e spray, può essere adattato individualmente a quasi tutti i giardini e funziona perfettamente con il SensoTimer per un controllo dell'irrigazione in base alle esigenze.