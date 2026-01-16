Tubo capillare 10 m
Il tubo di 10 mt è perfetto per l'irrigazione efficiente di siepi e cespugli, grazie a un'applicazione uniforme. Il tubo è privo di ftalati e può essere esteso a 50 mt.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo traspirante per Kärcher Rain System®
- Irrigazione diretta su tutte le piante
Arriva fino a 50 m
- Applicazione omogena su tutta la lunghezza del tubo
Tubo da giardino di qualità
- Ecologico e sicuro per la salute
Privo di piombo, cadmio e bario
Resiste alle basse temperature
- Il tubo non teme le temeprature fredde dell'inverno
La pressione giusta per il tubo traspirante è 2 bar
Utilizzabile anche sottoterra
- Il tubo traspirante funziona anche sotto 5 cm di terra
lungo 10 m
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″
|Lunghezza del tubo (m)
|10
|Pressione max. (bar)
|4
|Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h)
|250
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|147 x 345 x 25
Dotazione
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Siepi e cespugli
- Piantine in fila