Tubo capillare 10 m

Il tubo di 10 mt è perfetto per l'irrigazione efficiente di siepi e cespugli, grazie a un'applicazione uniforme. Il tubo è privo di ftalati e può essere esteso a 50 mt.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo traspirante per Kärcher Rain System®
  • Irrigazione diretta su tutte le piante
Arriva fino a 50 m
  • Applicazione omogena su tutta la lunghezza del tubo
Tubo da giardino di qualità
  • Ecologico e sicuro per la salute
Privo di piombo, cadmio e bario
Resiste alle basse temperature
  • Il tubo non teme le temeprature fredde dell'inverno
La pressione giusta per il tubo traspirante è 2 bar
Utilizzabile anche sottoterra
  • Il tubo traspirante funziona anche sotto 5 cm di terra
lungo 10 m
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″
Lunghezza del tubo (m) 10
Pressione max. (bar) 4
Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h) 250
Colore nero
Peso (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 147 x 345 x 25

Dotazione

Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Siepi e cespugli
  • Piantine in fila
Accessori