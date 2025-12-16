Filtro protezione per sistemi di irrigazione per giardinaggio

Il filtro protegge in modo affidabile i sistemi di irrigazione da particelle di sporco. Il filtro può essere comodamente pulito.

Il filtro può comodamente e facilmente essere rimosso e pulito .

Caratteristiche e vantaggi
Filtro integrato
  • Protegge il Kärcher Rain System® dalle impurità
Filtro estraibile
  • Il filtro è facile da pulire
Design ergonomico
  • Facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato G3/4
Pressione max. (bar) 4
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 179 x 47 x 47

Scope of supply

  • Adattatore rubinetto G3 / 4

Dotazione

  • Adattatore per tubo Kärcher Rain System®
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
Accessori
