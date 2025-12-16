Filtro protezione per sistemi di irrigazione per giardinaggio
Il filtro protegge in modo affidabile i sistemi di irrigazione da particelle di sporco. Il filtro può essere comodamente pulito.
Il filtro protegge in modo affidabile il Kärcher Rain System® da particelle di sporco. Il filtro può comodamente e facilmente essere rimosso e pulito .
Caratteristiche e vantaggi
Filtro integrato
- Protegge il Kärcher Rain System® dalle impurità
Filtro estraibile
- Il filtro è facile da pulire
Design ergonomico
- Facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|G3/4
|Pressione max. (bar)
|4
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|179 x 47 x 47
Scope of supply
- Adattatore rubinetto G3 / 4
Dotazione
- Adattatore per tubo Kärcher Rain System®
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Aiuole e orti
Accessori
RICAMBI Filtro protezione per sistemi di irrigazione per giardinaggio
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.