Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Premium per irrigazione
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Premium dotato di ghiera in alluminio anodizzato e con gomma esterna per una presa ergonomica.
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Premium: robusto, dotato di ghiera in alluminio anodizzato, compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione più comuni e rivestimento in gomma per una presa più confortevole.
Caratteristiche e vantaggi
Impugnatura in plastica morbida
- Maneggevole
Fascetta tubo in alluminio antiossidante
- Resistente e durevole
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Colore
|nero
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 39 x 40
AWARDS
Prese rubinetto e raccordi protagomma Good premium
Il raccordo tubo universale Premium è stato recensito come "buono" (1.5) dopo aver superato un test nella rivista "selbst ist der Mann".