Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Premium per irrigazione

Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Premium: robusto, dotato di ghiera in alluminio anodizzato, compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione più comuni e rivestimento in gomma per una presa più confortevole.

Caratteristiche e vantaggi
Impugnatura in plastica morbida
  • Maneggevole
Fascetta tubo in alluminio antiossidante
  • Resistente e durevole
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Colore nero
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 39 x 40
Il raccordo tubo universale Premium è stato recensito come "buono" (1.5) dopo aver superato un test nella rivista "selbst ist der Mann".