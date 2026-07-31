Detergente acido per superfici RM 93 agri, 10l

Detergente acido per superfici consigliato per sale mungitura e stalle. Eliminai residui incrostati di calcare, minerali e ruggine. Gli agenti anticorrosivi di cui e composto proteggono le strutture metalliche delle stalle.

La consistenza densa del nostro detergente acido per superfici PressurePro RM 93 Agri è particolarmente adatta alle esigenze di pulizia delle sale di mungitura e dei caseifici delle aziende agricole. Il detergente è di consistenza viscosa e aderisce alle attrezzature di mungitura, ai telai, alle giunture e alle fessure. I depositi inorganici come calcare, ruggine, pietra del latte e incrostazioni di urina vengono rimossi senza fatica, riducendo il rischio di scivolamento degli animali sulle superfici di calpestio e di appoggio. RM 93 Agri è sicuro per l'uso su acciaio inox, piastrelle e plastica - idealmente, e per ridurre i potenziali agenti patogeni, va alternato con il detergente alcalino a schiuma PressurePro RM 91 Agri di Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 11,4
Detergente acido per superfici RM 93 agri, 10l
Detergente acido per superfici RM 93 agri, 10l
Detergente acido per superfici RM 93 agri, 10l
Detergente acido per superfici RM 93 agri, 10l
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Stalle, sale di mungitura, locali di raccolta del latte
  • Pulizia pavimento e superfici
  • Strutture sanitarie
Accessori