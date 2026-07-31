Detergente liquido sgrassante sprayRM 39 ASF, 20l

Detegente sgrassante delicato per la eliminazione di sporco grasso, oleoso efuliggine da parti metalliche. Offre anche una temporanea protezione anticorrosione.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 10,5
Peso (kg) 22
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 23,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 237 x 430
Prodotto
  • Sgrassatore efficace per idropulitrici e lava pezzi
  • Scioglie olio, grasso ed elimina la ruggine
  • Ha un effetto anti corrosione sui pezzi in metallo che non vengono utilizzati per medi periodi di tempo
  • Gentile azione di pulizia
  • Formulazione a bassa schiumosità
  • Valore pH concentrato circa 10
  • Liquido giallognolo con profumazione caratteristica
  • Senza NTA
  • Senza nitrati ed idrocarboni algenati
Detergente liquido sgrassante sprayRM 39 ASF, 20l
Detergente liquido sgrassante sprayRM 39 ASF, 20l
Detergente liquido sgrassante sprayRM 39 ASF, 20l
Detergente liquido sgrassante sprayRM 39 ASF, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H319 Provoca grave irritazione oculare.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Lavapezzi
  • Sgrassare superfici
Accessori