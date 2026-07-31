Cera a caldo CP 945, 20l

Cera a caldo concentrata che produce uno strato idrorepellente, brillante e durevole. Con alta concentrazione di cera di Carnauba.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 5
Peso (kg) 19,9
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 21,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 x 230 x 410
Prodotto
  • Cera a caldo molto efficace da usare con impianti di lavaggio self service
  • Protezione effettiva fino a 1 mese
  • Effettiva con tutti i livelli di durezza dell'acqua
  • Produce una finitura a specchio lucido
  • VDA
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
Cera a caldo CP 945, 20l
Cera a caldo CP 945, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
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Aree di applicazione
  • Auto
  • Lavaggio veicoli commerciali
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
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