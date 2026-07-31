Il nostro Top Care CP 950 è un essiccatore per lucidatura molto efficace per l'uso in sistemi di lavaggio self-service, con una resa fino a 1.250 autovetture per litro. L'agente essiccante può essere utilizzato anche con idropulitrici e, indipendentemente dalla durezza e dalla qualità dell'acqua, favorisce in modo duraturo ed efficace il mantenimento della brillantezza della vernice di automobili, veicoli commerciali e biciclette. In combinazione con l'acqua osmotica garantisce un'asciugatura senza macchie ed è inoltre conforme VDA. I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo l'OCSE.