Cera CP 950, 20l

Cera liquida a spruzzo per una finitura protettiva e brillante. Non risente della durezza dell'acqua, genera una pellicola lucida, ottima scorrevolezza e asciugatura.

Il nostro Top Care CP 950 è un essiccatore per lucidatura molto efficace per l'uso in sistemi di lavaggio self-service, con una resa fino a 1.250 autovetture per litro. L'agente essiccante può essere utilizzato anche con idropulitrici e, indipendentemente dalla durezza e dalla qualità dell'acqua, favorisce in modo duraturo ed efficace il mantenimento della brillantezza della vernice di automobili, veicoli commerciali e biciclette. In combinazione con l'acqua osmotica garantisce un'asciugatura senza macchie ed è inoltre conforme VDA. I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo l'OCSE.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 4
Peso (kg) 20
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 22,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 x 230 x 410
Prodotto
  • Asciugatura brillante per la stazioni self service con idropulitrici
  • Produce una finitura a specchio lucido
  • Asciugatura senza macchie della superficie in combinazione con l'acqua ad osmosi
  • Protezione effettiva fino a 1 mese
  • Può essere utilizzato con tutte le propietà dell'acqua
  • Effettiva con tutti i livelli di durezza dell'acqua
  • VDA
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
Cera CP 950, 20l
Cera CP 950, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
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Aree di applicazione
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
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