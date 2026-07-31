La scelta perfetta per gli impianti di lavaggio self-service senza asciugatura e per l'uso con idropulitrici: la cera liquida VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. L'efficace essiccatore di lucentezza può essere utilizzato con tutte le qualità dell'acqua e con tutte le durezze dell'acqua – in combinazione con l'acqua di osmosi fa sì che la superficie si asciughi perfettamente e produce una lucentezza elevata come uno specchio. La vernice di automobili, veicoli commerciali e biciclette è protetta in modo affidabile dagli influssi ambientali fino a un mese. La cera spray è conforme VDA, priva di oli minerali e idrocarburi minerali, ed i tensioattivi in ​​essa contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. Con una resa fino a 120 veicoli commerciali per litro, la cera spray VehiclePro RM 821 Classic è anche molto economica da usare.