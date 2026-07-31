Cera Spray RM 821, 20l

Questa cera spray liquida dona ai veicoli brillantezza e protezione a lungo termine. Il risultato non è influenzato dalla qualità dell'acqua.

La scelta perfetta per gli impianti di lavaggio self-service senza asciugatura e per l'uso con idropulitrici: la cera liquida VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. L'efficace essiccatore di lucentezza può essere utilizzato con tutte le qualità dell'acqua e con tutte le durezze dell'acqua – in combinazione con l'acqua di osmosi fa sì che la superficie si asciughi perfettamente e produce una lucentezza elevata come uno specchio. La vernice di automobili, veicoli commerciali e biciclette è protetta in modo affidabile dagli influssi ambientali fino a un mese. La cera spray è conforme VDA, priva di oli minerali e idrocarburi minerali, ed i tensioattivi in ​​essa contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. Con una resa fino a 120 veicoli commerciali per litro, la cera spray VehiclePro RM 821 Classic è anche molto economica da usare.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 4
Peso (kg) 19,9
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 21,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 230 x 430
Prodotto
  • Asciugatura brillante per la stazioni self service con idropulitrici
  • Produce una finitura a specchio lucido
  • Asciugatura senza macchie della superficie in combinazione con l'acqua ad osmosi
  • Protezione effettiva fino a 1 mese
  • Può essere utilizzato con tutte le propietà dell'acqua
  • Effettiva con tutti i livelli di durezza dell'acqua
  • VDA
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
  • Privo di oli minerali e idrocarburi minerali
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
Cera Spray RM 821, 20l
Cera Spray RM 821, 20l
Cera Spray RM 821, 20l
Cera Spray RM 821, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H319 Provoca grave irritazione oculare.
  • P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
  • Auto
Accessori