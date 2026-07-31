Detergente intensivo CP 930, 20l

Detergente attivo da spruzzare prima del lavaggio per eliminare senza fatica incrostazioni di grasso e olio. Accelera il processo di dissoluzione ed eliminazione dei residui di insetti.

Lo Smacchiatore Intensivo CP 930 è la soluzione di prelavaggio ideale per le stazioni di lavaggio self-service, ma è adatto anche per il prelavaggio di auto e veicoli commerciali negli impianti di autolavaggio. Il potente agente di pre-spruzzatura è efficace in tutti gli intervalli di temperatura, oltre ad essere ad azione rapida e delicato sui materiali. Il detergente della linea CP ad alte prestazioni di Kärcher fa espandere grasso, olio, sporco causato dalle emissioni e insetti, che a loro volta sciolgono in modo affidabile questi depositi per risultati di pulizia molto migliori nelle successive fasi di pulizia. Grazie ai tensioattivi degradabili secondo l'OCSE, il prelavaggio è ecologico e separa rapidamente olio e acqua nel separatore d'olio.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso (kg) 20,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 21,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 x 230 x 410
Prodotto
  • Detergente per prelavaggio efficace su auto e veicoli
  • Scioglie ed elimina senza fatica grasso, olio, emissioni, insetti
  • Migliora significativamente il risultato a lavaggio terminato
  • Pulizia attiva a tutte le temperature
  • Rapida efficacia
  • Gentile azione di pulizia
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
Detergente intensivo CP 930, 20l
Detergente intensivo CP 930, 20l
Detergente intensivo CP 930, 20l
Detergente intensivo CP 930, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Auto
  • Lavaggio veicoli commerciali
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
Accessori