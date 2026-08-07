Autoreinigingsset

De eenvoudig te gebruiken auto-interieurreinigingsset bevat een stofborstel, een speciaal mondstuk en een flexibele slang voor een gemakkelijke reiniging van het gehele auto-interieur. Of het nu gaat om het dashboard, autostoelen, stoffen oppervlakken of vloermatten: elke spleet en de kleinste opening kan eenvoudig worden bereikt en gereinigd.