Autoreinigingsset
De eenvoudig te gebruiken auto-interieurreinigingsset bevat een stofborstel, een speciaal mondstuk en een flexibele slang voor een gemakkelijke reiniging van het gehele auto-interieur. Of het nu gaat om het dashboard, autostoelen, stoffen oppervlakken of vloermatten: elke spleet en de kleinste opening kan eenvoudig worden bereikt en gereinigd.
De vernieuwde auto-interieurreinigingsset van Kärcher overtuigt door zijn omvangrijke reinheid: met de stofborstel en de speciale bevestiging is de anders tijdrovende reiniging van het gehele auto-interieur kinderspel. De flexibele, in lengte verstelbare slang belooft maximale hanteerbaarheid en houdt deze: zelfs de kleinste openingen en moeilijk bereikbare plaatsen zijn moeiteloos te bereiken. Alle gestoffeerde oppervlakken, vloermatten, evenals het dashboard, de middenconsole en de kofferbak kunnen grondig worden gereinigd en maken van de auto een absoluut schone feel-good zone.
Kenmerken en voordelen
Uitgebreide aanvullende uitrusting voor een grondige reiniging van alle oppervlakken in het auto-interieur
De flexibele slang zorgt voor meer flexibiliteit en zorgt zo voor een grote bewegingsvrijheid
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|415 x 120 x 43
Toepassingen
- Dashboard
- Middenconsole
- Automatten
- Harde vloeren
- Autostoelen
- Kofferbak