Borstelrollen voor houten oppervlakken PCL 4

Met de opzetborstels van de 2-delige rollenset voor de PCL 4 wordt vuil aan de buitenkant volledig en gelijkmatig verwijderd. Houten oppervlakken en WPC-bekledingen glanzen weer als nieuw.

Om ervoor te zorgen dat terrasvloeren vrij blijven van weersinvloeden, moeten ze regelmatig en adequaat worden schoongemaakt. Met de speciaal voor houten oppervlakken en WPC-bekledingen ontworpen borstelrollen kan vuil van buiten bijzonder gelijkmatig en grondig worden verwijderd. De 2 borstelrollen in de set zijn eenvoudig te verwisselen en dienen ter vervanging van de borstels die bij de PCL 4 terrasreiniger worden geleverd.

Kenmerken en voordelen
Grondige en gelijkmatige reiniging van houten oppervlakken en WPC-vloeren in buitenruimtes met goede oppervlakteprestaties
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Geoptimaliseerd borstelprofiel voor het reinigen van houten oppervlakken en WPC-vloeren
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 134 x 100 x 100
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
  • Terrassen
  • Balkons
  • Houten oppervlakken
  • Groene aanslag
  • Mos