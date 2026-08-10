Borstelrollen voor houten oppervlakken PCL 4
Met de opzetborstels van de 2-delige rollenset voor de PCL 4 wordt vuil aan de buitenkant volledig en gelijkmatig verwijderd. Houten oppervlakken en WPC-bekledingen glanzen weer als nieuw.
Om ervoor te zorgen dat terrasvloeren vrij blijven van weersinvloeden, moeten ze regelmatig en adequaat worden schoongemaakt. Met de speciaal voor houten oppervlakken en WPC-bekledingen ontworpen borstelrollen kan vuil van buiten bijzonder gelijkmatig en grondig worden verwijderd. De 2 borstelrollen in de set zijn eenvoudig te verwisselen en dienen ter vervanging van de borstels die bij de PCL 4 terrasreiniger worden geleverd.
Kenmerken en voordelen
Grondige en gelijkmatige reiniging van houten oppervlakken en WPC-vloeren in buitenruimtes met goede oppervlakteprestaties
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Geoptimaliseerd borstelprofiel voor het reinigen van houten oppervlakken en WPC-vloeren
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Terrassen
- Balkons
- Houten oppervlakken
- Groene aanslag
- Mos