Om ervoor te zorgen dat terrasvloeren vrij blijven van weersinvloeden, moeten ze regelmatig en adequaat worden schoongemaakt. Met de speciaal voor houten oppervlakken en WPC-bekledingen ontworpen borstelrollen kan vuil van buiten bijzonder gelijkmatig en grondig worden verwijderd. De 2 borstelrollen in de set zijn eenvoudig te verwisselen en dienen ter vervanging van de borstels die bij de PCL 4 terrasreiniger worden geleverd.