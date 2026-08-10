Borstelwals set STEEN PCL 4
Ideale accessoires voor de terrasreiniging: de 2-delige set walsborstels voor de PCL 4. Verwijdert moeiteloos groene aanslag of mos op stenen buitenoppervlakken.
De 2-delige set walsborstels is de ideale aanvulling voor de PCL 4, speciaal aangepast voor grondig en gelijkmatig reinigen van stenen oppervlakken in tuin en terras. Oppervlakkige vervuiling zoals groene aanslag of mos verwijdert u moeiteloos. Terrassen zijn al snel weer helemaal schoon.
Kenmerken en voordelen
Reinigt gladde steenoppervlakken grondig en gelijkmatig
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Geoptimaliseerd borstelprofiel voor het reinigen van gladde stenen oppervlakken
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Terrassen
- Balkons