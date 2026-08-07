Pluisvrij, absorberend en sterk: 5 extra grote katoenen vloerdoeken van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor gebruik met de grote vloermond voor de Kärcher stoomreinigers. Sterke vloerdoeken die eenvoudig kunnen worden bevestigd aan de vloermond. Voor de reiniging van tegels en vloeren in natuursteen, linoleum en PVC.