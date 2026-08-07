Doekenset Vloer
Set van 5 vloerdoeken van hoogwaardige katoen. Pluisvrij, absorberend en sterk
Pluisvrij, absorberend en sterk: 5 extra grote katoenen vloerdoeken van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor gebruik met de grote vloermond voor de Kärcher stoomreinigers. Sterke vloerdoeken die eenvoudig kunnen worden bevestigd aan de vloermond. Voor de reiniging van tegels en vloeren in natuursteen, linoleum en PVC.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit katoenen vloerdoeken
- Optimale vuilverwijdering en absorptie in de vloerdoek
- Optimale vuilverwijdering en absorptie in de vloerdoek
- Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|480 x 270 x 5
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren