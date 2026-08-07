Wil je thuis vrij ademen na het stofzuigen met onze snoerloze 2-in-1 stofzuigers VC 4s, dan kun je vertrouwen op het bijpassende EPA 12 high-performance filter. Dit verwijdert op veilige en betrouwbare wijze tot 99,5 procent van zelfs de kleinste deeltjes zo klein als 0,3 µm, schimmelsporen en bacteriën of allergenen zoals mijtuitwerpselen en pollen uit de kamerlucht. Voor het beste resultaat maak je het filter elke 2 weken schoon of vervang je het elke 6 maanden.