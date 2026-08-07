De H13 filterset met een hoog aandeel gecoate actieve kool verwijdert betrouwbaar een breed scala aan verontreinigende stoffen in de lucht met een afscheidingsefficiëntie van 99,95% bij een deeltjesdiameter van 0,3 µm. Het filter vangt stof, fijnstof, deeltjes, aërosolen, ziekteverwekkers en zelfs virussen. Bovendien elimineert de coating van het filtermateriaal ziektekiemen en bacteriën en wordt deze aangevuld met een actieve koollaag die geuren, chemische dampen, VOC's (vluchtige organische stoffen) en andere verontreinigende stoffen uit de lucht filtert.