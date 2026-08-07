Filter set AF 30
Hoge luchtprestaties en efficiëntie: De vervangingsfilterset voor de AF 30 luchtreiniger bestaat uit H13 filtermateriaal en heeft een gecoate actieve-koolcomponent.
De H13 filterset met een hoog aandeel gecoate actieve kool verwijdert betrouwbaar een breed scala aan verontreinigende stoffen in de lucht met een afscheidingsefficiëntie van 99,95% bij een deeltjesdiameter van 0,3 µm. Het filter vangt stof, fijnstof, deeltjes, aërosolen, ziekteverwekkers en zelfs virussen. Bovendien elimineert de coating van het filtermateriaal ziektekiemen en bacteriën en wordt deze aangevuld met een actieve koollaag die geuren, chemische dampen, VOC's (vluchtige organische stoffen) en andere verontreinigende stoffen uit de lucht filtert.
Kenmerken en voordelen
H13 filtratie
- H13-filter voor betrouwbare verwijdering van ziekteverwekkers en aerosolen.
- Filterefficiëntie van 99,95%.
Actief koolstofelement
- Met coating tegen bacteriën en micro-organismen.
- Voor het binden van geuren en chemische dampen.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|2
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|357 x 178 x 80
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Toepassingen
- Vervangingsfilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis