Luchtreiniger AF 30
De AF 30 luchtreiniger met lasersensoren, automatische modus, display, H13 en actieve koolfiltratie verwijdert ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren in ruimtes van 30 tot 40 m².
Perfecte luchtzuivering voor middelgrote kamers, woonkamers en werkplekken: Met zijn meerlaagse filtersysteem verwijdert de AF 30 luchtreiniger allergenen, verontreinigende stoffen en ziekteverwekkers uit de binnenlucht. Andere kenmerken zijn: de vulling met actieve kool, een display voor alfanumerieke weergave van de luchtkwaliteit in PM 2,5-deeltjes in µg/m³, de weergave van de luchtkwaliteit via een kleurcode, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. De luchtreiniger scoort ook punten met zijn timerfunctie, een kinderslotfunctie, een nachtmodus en fluisterstille werking, een filterefficiëntie van 99,95% voor deeltjes van 0,3 µm en een lasersensor van hoge kwaliteit voor de automatische modus. Dit betekent dat de automatische stand en het vermogen zich automatisch aanpassen aan de mate van luchtvervuiling. Bovendien is de levensduur van het filter ongeveer 1 jaar, afhankelijk van de luchtvervuiling en de gebruiksintensiteit.
Kenmerken en voordelen
High Protect 13 filtersNieuw H13-filter om ziekteverwekkers en aerosolen te verwijderen. Voor het binden van geuren en chemische dampen.
Dubbel luchtinlaatsysteemDe luchtinlaat aan beide zijden zorgt voor een hoge luchtstroom.
KleurendisplayWeergave van temperatuur, luchtvochtigheid en -kwaliteit, filter- en apparaatstatus.
Stille werking
- Soepel lopende motoren en ventilatoren en geluidsarme luchtkanalen.
automatische modus
- De sensor regelt de automatische modus en past de prestaties aan de luchtkwaliteit aan.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vermogen (W)
|36
|Geschikte kamergrootte (m²)
|tot 60
|Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u)
|max. 320
|Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Vermogensniveaus
|5
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 260 x 486
* Aanbevolen kamergrootte gebaseerd op een plafondhoogte van 3 m en een 3-voudige luchtverversing per uur bij gebruik op het hoogste vermogensniveau.
Uitvoering
- Dubbel filtersysteem
- Aanduiding filterwissel
- Luchtkwaliteitsweergave
- Temperatuuraanduiding
- Weergave van de relatieve luchtweerstand
- Bediening op het apparaat met aanraakfunctie
- automatische modus
- Nachtmodus
- Vergrendelfunctie:
- Timer
Videos
Toepassingen
- Vervangingsfilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis
Accessoires
Reserveonderdelen AF 30
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.