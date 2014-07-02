Polijstpads FP 303 Parket Gewaxt (3 st)

3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polieren van gewaxte harde oppervlakken zoals gewaxt parket.

3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het polieren van gewaxte harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax, bv. parket De polijstpads zijn ideaal voor waxed harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax. Maak de polijstpads simpelweg vast aan de discs.

Kenmerken en voordelen
Polierpads van hoogwaardige microvezel
  • Perfect resultaat op houten vloeren met wax of oliewax
  • Speciaal ontwikkeld voor het boenen van gewaxte houten vloeren
  • Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 3
Kleur Wit
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 125 x 125 x 10
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Toepassingen
  • Gewaxte houten vloeren