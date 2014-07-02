3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het polieren van gewaxte harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax, bv. parket De polijstpads zijn ideaal voor waxed harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax. Maak de polijstpads simpelweg vast aan de discs.