Polijstpads FP 303 Parket Gewaxt (3 st)
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polieren van gewaxte harde oppervlakken zoals gewaxt parket.
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het polieren van gewaxte harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax, bv. parket De polijstpads zijn ideaal voor waxed harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax. Maak de polijstpads simpelweg vast aan de discs.
Kenmerken en voordelen
Polierpads van hoogwaardige microvezel
- Perfect resultaat op houten vloeren met wax of oliewax
- Speciaal ontwikkeld voor het boenen van gewaxte houten vloeren
- Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 125 x 10
Toepassingen
- Gewaxte houten vloeren