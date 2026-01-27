Boenmachine FP 303
Met zijn hoge snelheid draagt de FP 303 boenmachine bij aan perfecte polijstresultaten op alle vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum of PVC.
Goed onderhouden vloeren horen bij een mooi huis. Wat vroeger een ingewikkeld proces was met veel handmatige stappen, is nu aangenaam eenvoudig dankzij moderne apparatuur. Met zijn hoge rotatiesnelheid zorgt de FP 303 vloerboenmachine voor perfecte boenresultaten op harde vloeren zoals parket, laminaat, steen, kurk, linoleum of PVC. Na ontgrendeling met de voetschakelaar kan het apparaat gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld door aan de handgreep te draaien. De zuigfunctie zuigt het polijststof eenvoudig op. Dankzij de geoptimaliseerde driehoekige vorm van de polijstkop kunnen ook hoeken gemakkelijk worden bereikt. En met de platte polijstkop kun je zelfs onder meubels polijsten. De ergonomische handgreep zorgt voor comfortabel en moeiteloos werken. De kabel kan eenvoudig en netjes worden opgeborgen op de kabelopwikkeling direct op de handgreep. De daar bevestigde hoogwaardige textieltas bevat ook de papieren filterzak. De verwijderbare polijstpads kunnen worden opgeborgen in een apart accessoirevak om ruimte te besparen. De soepel lopende wielen zorgen voor een moeiteloos en eenvoudig transport van de FP 303.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreepVoor een comfortabele en moeiteloze reiniging.
Opberging van de kabel direct op de handgreepVoor een eenvoudige en nette opberging van de kabel aan beide kabelhaken.
Hoogwaardige textielen zak, met apart vak voor toebehorenVoor een plaatsbesparende opberging van de meegeleverde polijstpads.
Platte driehoekige polijstkop
- Voor het eenvoudig polijsten in hoeken en onder meubels.
Draaibare handgreep
- Het toestel kan worden aan- en uitgeschakeld zonder voorover te moeten buigen.
Transportwielen
- Met de lichtlopende wieltjes, kan de boenmachine zonder grote inspanning worden verplaatst
Specificaties
Technische gegevens
|Snelheid (tpm)
|1000
|Vermogen (W)
|600
|Werkbreedte (mm)
|290
|Capaciteit filterzak (l)
|4
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 339 x 1162
Verpakkingsinhoud
- Polijstpads: 3 Stuk(s)
- Filterzakken: Papier
Uitvoering
- Kabelopberging
- Textielen zak met toebehoren vak
Toepassingen
- Gewaxte houten vloeren
- Gelakt parket
- Houten vloeren met een afwerklaag van olie/was
- Laminaat vloeren
- Stenen vloeren
- Kurkvloeren
- Linoleum vloeren
- PVC vloeren
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FP 303
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.