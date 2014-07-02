Polijstpads FP 303 Steen/Linoleum/PVC (3 st)
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polieren van matte oppervlakken in steen, PVC of laminaat.
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het polieren van vloeren in matte steen, PVC of linoleum. De polijstpads zijn ideaal voor vloeren in matte steen, PVC en linoleum. Maak de polijstpads simpelweg vast aan de discs.
Kenmerken en voordelen
Polierpads van hoogwaardige microvezel
- Perfect boenresultaat op matte natuurlijke stenen vloeren, PVC of linoleum.
- Speciaal ontwikkeld voor het boenen van natuurlijke stenen vloeren, PVC en linoleum
- Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 125 x 15
Toepassingen
- Matte kunst- en natuursteenvloeren