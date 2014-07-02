Polijstpads FP 303 universeel (3 st)
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Voor het perfect boenen van alle harde oppervlakken en vloeren in parket, steen, linoleum, kurk, PVC en laminaat.
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het boenen van harde oppervlakken zoals vloeren in parket, steen, linoleum, kurk, PVC en laminaat. Voor schitterende resultaten.
Kenmerken en voordelen
Polierpad van hoge kwaliteit imitatiewol
- Perfecte boenresultaten voor alle vloeroppervlakken
- Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 125 x 10
Toepassingen
- Harde vloeren