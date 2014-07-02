Polijstpads FP 303 Verzegeld parket/Laminaat/Kurk (3 st)
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polieren van verzegelde harde oppervlakken zoals verzegeld parket, kurk en laminaat.
3 polijstpads voor de boenmachine FP 303. Voor perfecte polierresultaten op verzegelde vloeren. De polijstpads zijn ideaal voor verzegelde vloeren zoals kurk, parket, laminaat. Maak de polijstpads simpelweg vast aan de discs.
Kenmerken en voordelen
Polierpads van hoogwaardige microvezel
- Perfect boenresultaat op verzegelde vloeren zoals parket, laminaat of kurk
- Speciaal ontwikkeld voor het boenen van verzegelde vloeren zoals parket, laminaat of kurk
- Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 125 x 8
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC