Het matrasmondstuk van Kärcher is ideaal voor een zeer hygiënische reiniging van bedden, matrassen, kussens en moeilijk bereikbare kuiltjes rond het bed. Juist hier verzamelen stof- en huisstofmijtuitscheidingen, die allergene deeltjes bevatten, zich op de textieloppervlakken. Maar met de praktische plintenzuigmond, speciaal ontworpen voor het slaapgedeelte, wordt alles betrouwbaar verwijderd, zodat stof en mijten geen kans meer hebben.