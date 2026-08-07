Powerborstel
Het matrasmondstuk zorgt voor een diepe hygiënische reiniging van het matras en alle textiele oppervlakken in en rond het slaapgedeelte.
Het matrasmondstuk van Kärcher is ideaal voor een zeer hygiënische reiniging van bedden, matrassen, kussens en moeilijk bereikbare kuiltjes rond het bed. Juist hier verzamelen stof- en huisstofmijtuitscheidingen, die allergene deeltjes bevatten, zich op de textieloppervlakken. Maar met de praktische plintenzuigmond, speciaal ontworpen voor het slaapgedeelte, wordt alles betrouwbaar verwijderd, zodat stof en mijten geen kans meer hebben.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert grondig en beter stof en vuil van matrassen dan conventionele stofzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|171 x 153 x 75
Toepassingen
- Matrassen