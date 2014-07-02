Buisreinigingssproeier met binnendraad, diameter van 30 mm. De sproeier heeft verschillende straalrichtingen voor een milieuvriendelijke reiniging van verstopte buizen en leidingen. De drie proeiers zijn achterwaarts gericht in een hoek van 30°. Hierdoor kan de sproeier en de slang gemakkelijk door de buizen bewegen. Buisreinigingssproeier met een R 1/8" aansluiting voor de aansluiting aan een buisreinigingsslang.