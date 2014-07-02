Rioolreinigingssproeier
30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.
Buisreinigingssproeier met binnendraad, diameter van 30 mm. De sproeier heeft verschillende straalrichtingen voor een milieuvriendelijke reiniging van verstopte buizen en leidingen. De drie proeiers zijn achterwaarts gericht in een hoek van 30°. Hierdoor kan de sproeier en de slang gemakkelijk door de buizen bewegen. Buisreinigingssproeier met een R 1/8" aansluiting voor de aansluiting aan een buisreinigingsslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|30
|Mondstukgrootte ( )
|70
|Schroefdraad
|R 1/8"
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1