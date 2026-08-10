Smalle afzuigmondstuk 170 mm (wit) voor WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8
Perfect voor ramen met roeden en andere kleine raamoppervlakken: de smalle zuigmond voor de WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 en WV 8 met een breedte van 170 millimeter.
De smalle zuigmond voor de WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 en WV 8 is met een breedte van 170 millimeter bijzonder geschikt voor ramen met roeden en andere smalle plekken die met grotere zuigmonden niet of slechts moeizaam kunnen worden gereinigd.
Kenmerken en voordelen
Xtra!Flex® afstrijklip
- De Xtra!Flex® afstrijklip van siliconen met innovatieve technologie maakt het reinigen nog flexibeler – ideaal voor gebruik dicht bij de vloer en randen.
- De lange siliconen strip maakt verwijdering in één keer mogelijk, waardoor de accu-aangedreven Window Vac nog flexibeler wordt.
Smal ontwerp
- Ideaal voor ramen met spijlen of andere smalle ruimtes.
Makkelijk te veranderen
- De zuigmonden zijn eenvoudig te wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|172 x 98 x 41
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- condensatie
- Zonnesystemen / balkoncentrales