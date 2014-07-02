Spleetzuigmond, NT, DN 40, kunststof, 290 mm
Kunststof
Kunststof plintenzuigmond (DN 40) voor het stofzuigen van plinten en in hoeken en kanten. Lengte: 290 mm.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Lengte (mm)
|290
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|300 x 45 x 45
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