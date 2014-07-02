Spleetzuigmond, NT, DN 40, kunststof, 290 mm

Kunststof

Kunststof plintenzuigmond (DN 40) voor het stofzuigen van plinten en in hoeken en kanten. Lengte: 290 mm.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter: ( ) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Lengte (mm) 290
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 300 x 45 x 45
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