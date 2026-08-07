Vloerreinigingsset EasyFix voor SC 1
Reinigen zonder het vuil aan te raken: Met de EasyFix vloerreinigingsset voor de SC 1 verandert u de handstoomreiniger in een handomdraai in een 2-in-1 stoommop.
In slechts enkele seconden van een handstoomreiniger naar een 2-in-1 stoommop: dankzij de praktische vloerreinigingsset voor de SC 1. Zet de microvezel vloerdoek eenvoudig met de klittenbandbevestiging vast op het EasyFix vloermondstuk en zet het mondstuk met de twee verlengbuizen (elk 0,5 m lang) op de SC 1 - en u bent klaar om uw harde vloer een grondige reinigingsbeurt te geven. De EasyFix vloerreinigingsset wordt standaard meegeleverd bij de SC 1 EasyFix.
Kenmerken en voordelen
EasyFix vloerreinigingsset eenvoudig op de SC 1 te bevestigen
- Het EasyFix vloermondstuk kan, samen met de stoomreinigingsbuizen, snel en eenvoudig op het apparaat worden bevestigd.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
Innovatieve lamellentechnologie
- De lamellen zorgen ervoor dat de stoom gelijkmatig over het te reinigen oppervlak en de microvezel vloerdoek wordt verdeeld.
Flexibel scharnier mondstuk
- Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
- Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|517 x 43 x 40
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels