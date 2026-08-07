Vuilfrees, Klein, 030
Minder prestatieverlies, meer straalkwaliteit: de nieuwe Performance vuilfrees met sproeiergrootte 030 realiseert een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.
De nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 030) biedt geconcentreerde reinigingskracht. Intern prestatieverlies is geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit aanzienlijk is verbeterd – voor een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger. En dankzij de roterende puntstraal is de reinigingsprestatie tien keer zo groot als die van conventionele hogedruksproeiers. Met keramische sproeier en lagerring voor optimale levensduur. Voor gebruik met max. 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger
- Enorme tijdsbesparing.
Minimaal prestatieverlies en verbetering van de straalkwaliteit
- Dankzij de grote reinigingskracht wordt ook zeer hardnekkig vuil verwijderd.
De roterende puntstraal van de rotorsproeier combineert de voordelen van een punt- en vlakstraal
- Grote reinigingskracht en grote oppervlakteprestatie.
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale levensduur.
Hoge reinigingsprestaties
- Hardnekkig vuil wordt snel verwijderd.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Mondstukgrootte ( )
|30
|Grootte
|Klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|90 x 57 x 57