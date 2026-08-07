De nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 030) biedt geconcentreerde reinigingskracht. Intern prestatieverlies is geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit aanzienlijk is verbeterd – voor een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger. En dankzij de roterende puntstraal is de reinigingsprestatie tien keer zo groot als die van conventionele hogedruksproeiers. Met keramische sproeier en lagerring voor optimale levensduur. Voor gebruik met max. 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C.