Waterfijnfilter, 100 μm, R 1"

Montage aan ingang apparaat, 150 µm

Water fijnfilter 100 μm, geschikt voor temperaturen tot max. 60°C. Beschermt de hogedrukreinigr tegen vuilpartikels in het water. Aansluiting aan de hogedrukreiniger. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 1".

Specificaties

Technische gegevens

Wateraansluiting (duim) 1″
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Reserveonderdelen Waterfijnfilter, 100 μm, R 1" 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.