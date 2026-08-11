WV 6 snellader
Om snel verder te kunnen gaan met ramen schoonmaken: de reservesnellader voor de snoerloze Window Vac WV 6.
Met de reservesnellader kunt u de Kärcher Windows Vac WV 6 supersnel opladen.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor WV 6 en WV 7
- De snellader is een reserveonderdeel voor de WV 6.
Accu snel opladen
- Het apparaat is snel weer gebruiksklaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|29 x 122 x 114