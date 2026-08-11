WV 6 snellader

Om snel verder te kunnen gaan met ramen schoonmaken: de reservesnellader voor de snoerloze Window Vac WV 6.

Met de reservesnellader kunt u de Kärcher Windows Vac WV 6 supersnel opladen.

Kenmerken en voordelen
Geschikt voor WV 6 en WV 7
  • De snellader is een reserveonderdeel voor de WV 6.
Accu snel opladen
  • Het apparaat is snel weer gebruiksklaar.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 29 x 122 x 114