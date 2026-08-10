WV-zuigstrippen zwart (250 mm)

Vervangende zuigstrippen voor streeploze reiniging op alle gladde oppervlakken – zonder druppelend vuil water. Geschikt voor de accu-raamzuiger WV 1.

Voor blijvend streeploze resultaten: vervang de 250 mm zuigstrip snel en eenvoudig. Zo reinigt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos. Geschikt voor: WV 1, WV 1 Go en WV 1 Compact.

Kenmerken en voordelen
Snelle vervanging van de zuigstrip
  • Voor streepvrij schoon op alle gladde oppervlakken zonder druppelend water.
Zachte siliconen strip
  • Streepvrije reiniging
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Zwart
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 250 x 5 x 45
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • ramen en glasoppervlakken
  • Spiegels
  • Tegels
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • condensatie
  • Zonnesystemen / balkoncentrales