WV-zuigstrippen zwart (250 mm)
Vervangende zuigstrippen voor streeploze reiniging op alle gladde oppervlakken – zonder druppelend vuil water. Geschikt voor de accu-raamzuiger WV 1.
Voor blijvend streeploze resultaten: vervang de 250 mm zuigstrip snel en eenvoudig. Zo reinigt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos. Geschikt voor: WV 1, WV 1 Go en WV 1 Compact.
Kenmerken en voordelen
Snelle vervanging van de zuigstrip
- Voor streepvrij schoon op alle gladde oppervlakken zonder druppelend water.
Zachte siliconen strip
- Streepvrije reiniging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 5 x 45
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- condensatie
- Zonnesystemen / balkoncentrales