Zuigmond smal 170 mm (WV 2 / WV 5)

Met zijn breedte van 170 mm, is de smalle zuigmond van de WV 2 en de WV 5 bijzonder geschikt voor ramen met latwerk en andere smalle raamoppervlakken.

Met zijn breedte van 170 mm, is de smalle zuigmond van de WV 2 en de WV 5 bijzonder geschikt voor ramen met latwerk en andere smalle raamoppervlakken die niet of niet degelijk genoeg kunnen worden gereinigd met grotere zuigmonden.

Kenmerken en voordelen
Zachte siliconen strip
  • Streepvrije reiniging
Smal ontwerp
  • Ideaal voor ramen met spijlen of andere smalle ruimtes.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 225 x 37 x 125
Toepassingen
  • Ramen met latwerk
  • Gladde oppervlakken
  • Spiegels
  • Tegels
Accessoires