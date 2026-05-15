Luchtreiniger AF 50 Signature Line
De luchtreiniger AF 50 Signature Line met lasersensoren, automatische bediening, display, HEPA- en actieve koolstoffiltratie verwijdert ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren in ruimtes van 50 m² ¹⁾–100 m².
Alleen onze meest innovatieve, hoogwaardige producten dragen de handtekening van technologiepionier en oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher. Dit maakt de nieuwe AF 50 Signature Line direct herkenbaar als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Als je je ooit hebt afgevraagd hoe belangrijk de lucht die je inademt is, hoef je alleen maar een paar seconden je adem in te houden en je weet het. Gelukkig is alleen het stijlvolle ontwerp van onze krachtigste luchtreiniger, de AF 50 Signature Line, adembenemend. Met zijn zeer effectieve HEPA-filter met actief koolgehalte filtert hij op betrouwbare wijze fijnstof, allergenen, ziekteverwekkers en zelfs geuren en chemische dampen uit de lucht die u inademt. Dankzij de intelligente automatische modus past hij het vermogen continu aan de luchtkwaliteit aan en laat hij niets anders achter dan schone lucht en een echte WOW-factor. Dit signature model wordt geleverd inclusief een extra set filters.
Kenmerken en voordelen
Signature Line-voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
High Protect 13 filtersHEPA-filter voor het verwijderen van ziekteverwekkers en aërosolen Voor het binden van geuren en chemische dampen.
KleurendisplayWeergave van temperatuur, luchtvochtigheid en -kwaliteit, filter- en apparaatstatus.
Dubbel luchtinlaatsysteem
- De luchtinlaat aan beide zijden zorgt voor een hoge luchtstroom.
4 zwenkwielen
- Voor meer mobiliteit.
Stille werking
- Soepel lopende motoren en ventilatoren en geluidsarme luchtkanalen.
automatische modus
- De sensor regelt de automatische modus en past de prestaties aan de luchtkwaliteit aan.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vermogen (W)
|50
|Geschikte kamergrootte (m²)
|tot 100
|Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u)
|max. 520
|Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Vermogensniveaus
|5
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Aanbevolen ruimtegrootte op basis van een plafondhoogte van 3 m en een drievoudige luchtverversing per uur bij gebruik op het hoogste vermogensniveau.
Uitvoering
- Dubbel filtersysteem
- Aanduiding filterwissel
- Luchtkwaliteitsweergave
- Temperatuuraanduiding
- Weergave van de relatieve luchtweerstand
- Bediening op het apparaat met aanraakfunctie
- automatische modus
- Nachtmodus
- Vergrendelfunctie:
- Timer
Toepassingen
- Vervangingsfilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis
Accessoires
Reserveonderdelen AF 50 Signature Line
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.