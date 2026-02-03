VCH 4 UVClean
Reiniging diep in de vezels: de VCH 4 UVClean verwijdert met behulp van UV-C-licht en trillingen 99,9% van alle huisstofmijt en bacteriën uit textiel en matrassen.
De VCH 4 UVClean voor een schone, gezonde slaap. Matrassen herbergen miljoenen mijten en bacteriën die allergieën kunnen veroorzaken en op hun beurt de slaap kunnen verstoren, dus het is niet voldoende dat een matras er gewoon schoon uitziet. De VCH 4 UVClean verwijdert effectief zowel zichtbare als onzichtbare deeltjes, zoals mijten en andere allergenen, van jouw matrassen en textieloppervlakken voor een grondige reiniging tot in de vezels. De matrasreiniger combineert drie krachtige technologieën voor een geweldig effect. De krachtige trilling van de kloprol maakt diep ingesleten vuil, dode huidcellen en mijten los van de matrasvezels en trekt ze naar de oppervlakte. De krachtige motor zuigt vervolgens de losgemaakte deeltjes compromisloos op en vangt ze veilig op in de afvalcontainer. Tegelijkertijd neutraliseert het geïntegreerde UV-C-licht tot 99,9 procent van alle bacteriën en mijten op het oppervlak. Deze combinatie zorgt ervoor dat alle matrassen, kussens en andere textieloppervlakken een diepe reiniging krijgen om de gezondheid van de gebruiker te beschermen.
Kenmerken en voordelen
500 W sterke zuigkrachtDe krachtige motor zuigt alle losgekomen deeltjes, haren en stof effectief op.
Krachtige kloprolDe sterke vibratie van de kloprol (180 slagen/s) maakt zelfs diepgeworteld en hardnekkig vuil, mijten en hun uitwerpselen los van de binnenkant van matrassen en andere textieloppervlakken.
Betrouwbaar UV-C-lichtHet geïntegreerde UV-C-licht werkt in op het oppervlak en neutraliseert betrouwbaar 99,9% van alle bacteriën en mijten zonder gebruik van chemicaliën.
Innovatief 2-kamer reservoirsysteem
- Na het opzuigen wordt het stof door de cycloontechnologie snel rondgedraaid, waardoor grove deeltjes in de eerste kamer van de container vallen en fijnstof in de tweede kamer.
- De scheiding van lucht en vuil zorgt voor een duurzame, efficiënte zuigkracht.
Lange stroomkabel
- Het uitgebreide assortiment bespaart tijd en biedt extra gemak, omdat grote oppervlakken in één keer kunnen worden gereinigd – zonder te stoppen.
65 °C heteluchtontvochtiging
- Heteluchtontvochtiging creëert een droog, antimijt- en antibacterieel microklimaat in het matras en andere textieloppervlakken, waardoor mijt en schimmelsporen worden voorkomen.
Compact en lichtgewicht ontwerp
- Zorgt voor moeiteloos gebruik voor een gemakkelijke en veelzijdige reiniging. Bovendien kan het apparaat na gebruik op een plank of in een kast worden opgeborgen om ruimte te besparen.
Moeiteloze eindschoonmaak
- Zorgvuldig ontworpen om ervoor te zorgen dat alle onderdelen snel, hygiënisch en eenvoudig te onderhouden en te reinigen zijn. Het apparaat is snel te legen, zodat je direct weer verder kunt met schoonmaken.
Specificaties
Technische gegevens
|Capaciteit vuilcontainer (ml)
|400
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|80
|Heteluchtontvochtiging (°C)
|65
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|500
|Kabellengte (m)
|5
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|309 x 240 x 170
Uitvoering
- Klopwals
- Schuimfilter: 2 Stuk(s)
- Motorbeschermingsfilters: 3 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Matrassen
- Gestoffeerde meubels
- Kinderbedden
Accessoires
Reserveonderdelen VCH 4 UVClean
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.