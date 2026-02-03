Accu aangedreven stofzuiger VCS 3 Nano Complete
De draadloze stofzuiger VCS 3 Nano – de compacte en krachtige assistent voor een schoon huis met innovatieve vuildetectie, intelligente zuigkrachtregeling en ledverlichting.
De snoerloze stofzuiger VCS 3 Nano is een compacte en krachtige assistent voor de dagelijkse schoonmaak. Dankzij intelligente vuildetectie wordt de zuigkracht automatisch aangepast aan de vuilgraad om een efficiënte reiniging en de best mogelijke batterijduur te garanderen. Het Clean Control Display geeft informatie over de huidige reinigingsmodus en de vuilgraad. Met moderne BLDC-motortechnologie en geoptimaliseerde afdichting van de vloerzuigmond garandeert het een uitstekende stofopname op alle oppervlakken. De LED-verlichting op de vloerzuigmond maakt zelfs het fijnste vuil zichtbaar. Het 180° draaigewricht biedt hoge wendbaarheid en glijdt soepel rond meubels en in hoeken. Het meertraps HEPA-filtersysteem, dat betrouwbaar 99,9 procent (getest volgens EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) van de opgezogen deeltjes opvangt, zorgt voor schone uitlaatlucht, waardoor de VCS 3 Nano een ideale keuze is voor mensen met een allergie. Met minder dan 79 dB kan stofzuigen fluisterstil zijn, ideaal voor huishoudens met kinderen of huisdieren. Opladen via USB-C voor extra gemak en flexibiliteit. Bovendien kan het apparaat in de muurbeugel worden opgeborgen om ruimte te besparen.
Kenmerken en voordelen
Auto-sense technologieIntelligente vuildetectie optimaliseert de reinigingsprestaties in de automatische modus. Deze modus detecteert automatisch de hoeveelheid vuil en past de zuigkracht hierop aan in drie fasen.
Clean Control DisplayHet display geeft voortdurend updates over het reinigingsproces en de status van het apparaat – inclusief de reinigingsmodus, de mate van vervuiling op de vloer (in de automatische modus) en de accustatus. In de automatische modus geeft het display met een kleurcode de vervuilingsgraad aan: turquoise voor geen tot weinig, blauw voor gemiddelde en paars voor zware vervuiling.
180° draaibaar scharnier en ledverlichtingDe VCS 3 Nano beweegt moeiteloos om elk obstakel heen en verlicht zelfs de donkerste hoeken – voor een grondige reiniging zonder compromissen.
Ultralicht en compact
- Met een totaalgewicht van slechts ca. 2,3 kg maakt hij het schoonmaken gemakkelijker, vooral op trappen of boven het hoofd.
- In de handstofzuigermodus is hij nog lichter – met een gewicht van slechts ca. 1,4 kg zonder accessoires.
Meer dan 99,9% filtratie dankzij HEPA power
- Adem vrij: schone en gezonde binnenlucht dankzij HEPA filter.
- Vangt 99,9% van de deeltjes (getest volgens EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) - ideaal voor mensen met allergieën.
- Hygiënisch en schoon huis - vrij van stof en allergenen.
Efficiënte turboborstel
- Grondige reiniging op alle vloertypen dankzij de ultramoderne vloerzuigmondtechnologie met elektrische aandrijving.
- Het perfecte dichtheidsconcept zorgt voor maximale zuigkracht en efficiënte vuilverwijdering - zelfs bij hardnekkig vuil.
- Verwijdert moeiteloos haren van huisdieren, stof en grof vuil van tapijten, harde vloeren en bekleding.
High-speed BLDC-motor - krachtig en duurzaam
- Indrukwekkende reinigingsprestaties dankzij hoge snelheden en optimale zuigkracht.
- Duurzaamheid en betrouwbaarheid dankzij de borstelloze aandrijving - voor een lange levensduur van je stofzuiger.
Relatief stille werking (max. 79 dB)
- Ideaal voor huishoudens met kinderen en huisdieren - geen onnodige geluidsoverlast.
Drie reinigingsstanden - flexibel en efficiënt
- In de eco!-modus verbruikt het apparaat de helft van de energie van de automatische modus en heeft het een gebruiksduur tot 50 minuten.
- Automatische modus voor automatische aanpassing van de zuigkracht.
- Boost-modus voor maximale kracht bij hardnekkig vuil – voor een sprankelend schoon resultaat.
USB-C-aansluiting en uitgebreide uitrusting
- Compatibel met de meeste acculaders dankzij de USB-C-aansluiting.
- Het juiste accessoire voor elke schoonmaakklus, of het nu gaat om de spletenzuigmond, de zachte meubelborstel of de meubelzuigmond.
- De muurbeugel voor ruimtebesparende opslag – ideaal voor kleine appartementen en krappe ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|600
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / circa 50 Standaard modus: / circa 20 Boost modus: / circa 10
|Laadtijd accu (min)
|240
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1100 x 250 x 224
Verpakkingsinhoud
- HEPA-filtertype: HEPA-hygiënefilter (EN 1882:1998)
- Fijn filter: 1 Stuk(s)
- Universeel vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Meubelborstel
- Toebehorenhouder
- Kleine muurbeugel
Uitvoering
- Oplader: 5 V - 12 V USB-C oplaadkabel + adapter (telkens 1 stuk)
- Filtersysteem zonder stofzak
- Bekledingszuigmond
- Stofsensor
Videos
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Stoffen oppervlakken
- Trappen
Accessoires
Reserveonderdelen VCS 3 Nano Complete
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.