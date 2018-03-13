gebruikstips hogedrukreinigers
Terras reinigen
Onze terrasreiniger, de T-Racer, zorgt voor een optimale en toch behoedzame reiniging van grote oppervlakken. De innovatieve combinatie van in hoogte verstelbare propellors met twee hogedruksproeiers creëert een hovercrafteffect waardoor de T-Racer boven de grond zweeft. Een ingebouwd rooster beschermt de propellers en de hogedruksproeiers tegen beschadiging door steentjes en ander materiaal. De hogere reinigingskracht resulteert in een gelijkmatiger reinigingsresultaat. De behuizing laat geen druppeltje spatwater door en beschermt u en de wanden tegen opspattend water.
Bekijk hieronder onze terrasreinigers
Verwijderen van mos & algen
Mos ligt niet alleen als een dikke laag op de tegels, maar het zit ook in de voegen en poriën van stenen. Daarom wordt de vuilfrees gebruikt voor het verwijderen van mos en groene aanslag. De vuilfrees genereert een roterende straal: de reinigingskracht van een geconcentreerde puntstraal wordt zo gecombineerd met de reinigingskracht over een groot oppervlak van een vlakstraal. Houd de hogedrukstraal bijna verticaal op het oppervlak en ga langzaam op een afstand van circa 20 tot 30 cm van de ene kant van de tegels met mos naar de andere kant.
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Voertuigen reinigen
De speciale toebehoren en reinigingsmiddelen van Kärcher staan garant voor een grondige en behoedzame reiniging van voertuigen. Ze zorgen ervoor dat uw auto in een paar stappen weer glimt als nieuw en lang goed verzorgd blijft. Spuit eerst de zwaarste vervuiling weg met de hogedrukstraal, spuit daarna Kärcher insectenverwijderaar op de grille, bumper en voorruit. Spray vervolgens Kärcher velgenreiniger op de velgen. Breng daarna Kärcher autoshampoo aan op het voertuig met behulp van de reinigingsmiddelfunctie of met de speciale Foam Jet. Laat het reinigingsmiddel kort inwerken. Reinig het voertuig vervolgens met de Power Brush van onder naar boven om de werking van het reinigingsmiddel optimaal te benutten.
Bekijk hieronder toebehoren en reinigingsmiddel
Tuinmeubelen reinigen
Lelijke vlekken op tuinmeubilair, bijvoorbeeld door luchtvervuiling of van de afgelopen winter, gaat u te lijf met de Kärcher set voor tuinreiniging. Bij sterke vervuiling adviseren we de Kärcher wasborstel in combinatie met Kärcher reinigingsmiddelen.
Bekijk hieronder enkele accessoires en reinigingsmiddelen
Dakgoten en riolen ontstoppen/reinigen
Soms is een afvoer verstopt, vaak ook meteen een hele buis. Huishoudelijke middeltjes zijn dan vaak niet voldoende en u moet een beroep doen op de professionele dakgoot-/rioolreiniging van Kärcher.
Vier naar achter gerichte hogedrukstralen schuiven de slang door de pijp en lossen de verstopping zo op. Een doorlopende markering en een markeringsclip geven aan hoe ver de slang in de pijp is ingedrongen. De flexibele 15 m en 7,5 m lange kwaliteitsslangen zijn verstevigd met een vlechtwerk van textiel en voorzien van een extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in de pijp. Daarnaast beschikt de slang over knikbescherming en een messing aansluiting voor een lange levensduur.
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Tuingereedschap reinigen
Nooit meer schrobben! Planten- en bloemenpotten, spades, schoffels, harken, kruiwagens en nog veel meer kunt u met de Kärcher hogedrukreiniger in een handomdraai uiterst efficiënt schoonmaken en bevrijden van vuil en aarde. Met name de Vario-Power en de Multi-Power-Jet spuitlans zijn hiervoor zeer geschikt. Tuinieren wordt zo twee keer zo leuk.
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houtskoolbarbecue reinigen
Het schoonmaken van de BBQ is een van die klusjes die de meeste mensen niet graag uitvoeren! Als u echter uw Kärcher-hogedrukreiniger gebruikt, kunt u de klus snel klaren met schitterende resultaten. Volg de eenvoudige stappen hieronder voor de beste resultaten.
Stap 1. Leeg de koude resten van houtskoolas in een bak en haal de grill van de barbecue. Stap 2. Kies uw vario power-spuitlans en stel deze in op de medium instelling. Bespuit daarna je BBQ met vloeiende bewegingen. Dit zou alle as en plakkerige substanties moeten verwijderen die op de bodem overgebleven zijn. Stap 3. Zet je grill tegen een oppervlak, reinig deze door de vario lans op de medium stand te gebruiken. Voor het verwijderen van hardnekkige plakkerige restjes, kies je de stand “hard”. Stap 4. Spoel de BBQ af, om de beste resultaten te krijgen spoel je van boven naar beneden af, zodat er geen water vast komt te zitten in de bodem van de BBQ.
* Controleer altijd eerst aanbevelingen van de fabrikant, want alle barbecues zijn anders.
Hogedrukreiniger ontluchten
Onverhoopt kan het voorkomen dat uw hogedrukreiniger geen of onvoldoende druk opbouwt. De mogelijke oorzaak kan vastzittende lucht of een luchtbel in de hogedrukslang zijn. In dat geval is het raadzaam om de Hogedrukreiniger te ontluchten waarmee het probleem vaak is opgelost. Hoe u uw hogedrukreiniger kan ontluchten vind u onderstaand:
Stap 01. Zorg dat de hogedrukreiniger niet is aangesloten op de elektrische voeding.
Stap 02. Haal de hogedrukslang los van de hogedrukreiniger. Als u een Premium model hebt met een slanghaspel, haalt u het pistool los van de hogedrukslang.
Stap 03. Sluit uw hogedrukreiniger aan op de watertoevoer met een tuinslang van minimaal 7,5 meter lang. De slang moet volledig zijn ontrold en mag niet geknikt of gedraaid zijn.
Stap 04. Schakel de watertoevoer in.
Stap 05. Laat het water gedurende 5-7 minuten door het apparaat lopen.
Stap 06. Sluit de hogedrukslang en het hogedrukpistool weer aan.
Stap 07. Druk het hogedrukpistool in om water door de slang naar het hogedrukpistool en de spuitlans te brengen.
Stap 08. Sluit de hogedrukreiniger weer aan op de elektrische voeding.
Stap 09. Schakel de hogedrukreiniger in.
Stap 10. De hogedrukreiniger moet weer naar behoren werken. Controleer ook of het filter in de hogedrukreiniger vrij is van vuil en aanslag. Het filter bevindt zich achter de connector in de waterinlaat van de hogedrukreiniger.