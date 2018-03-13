gebruikstips hogedrukreinigers

Hogedrukreiniger ontluchten

Onverhoopt kan het voorkomen dat uw hogedrukreiniger geen of onvoldoende druk opbouwt. De mogelijke oorzaak kan vastzittende lucht of een luchtbel in de hogedrukslang zijn. In dat geval is het raadzaam om de Hogedrukreiniger te ontluchten waarmee het probleem vaak is opgelost. Hoe u uw hogedrukreiniger kan ontluchten vind u onderstaand:

Stap 01. Zorg dat de hogedrukreiniger niet is aangesloten op de elektrische voeding.

Stap 02. Haal de hogedrukslang los van de hogedrukreiniger. Als u een Premium model hebt met een slanghaspel, haalt u het pistool los van de hogedrukslang.

Stap 03. Sluit uw hogedrukreiniger aan op de watertoevoer met een tuinslang van minimaal 7,5 meter lang. De slang moet volledig zijn ontrold en mag niet geknikt of gedraaid zijn.

Stap 04. Schakel de watertoevoer in.

Stap 05. Laat het water gedurende 5-7 minuten door het apparaat lopen.

Stap 06. Sluit de hogedrukslang en het hogedrukpistool weer aan.

Stap 07. Druk het hogedrukpistool in om water door de slang naar het hogedrukpistool en de spuitlans te brengen.

Stap 08. Sluit de hogedrukreiniger weer aan op de elektrische voeding.

Stap 09. Schakel de hogedrukreiniger in.

Stap 10. De hogedrukreiniger moet weer naar behoren werken. Controleer ook of het filter in de hogedrukreiniger vrij is van vuil en aanslag. Het filter bevindt zich achter de connector in de waterinlaat van de hogedrukreiniger.