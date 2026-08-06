Industriële stofzuiger IVM 100/36-3
3-motorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger IVM 100/36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met stoffilter van stofklasse M.
Grote hoeveelheden opgezogen materiaal, duurzaam, robuust, mobiel: onze 3-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 100/36-3 is universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 3 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en efficiënt worden gereinigd met behulp van een krachtig schudsysteem. De filterreiniging verlengt de levensduur en staat garant voor een constante zuigcapaciteit. De filterbehuizing is gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport.
Kenmerken en voordelen
Manuele filterreiniging voor lage bedrijfskosten
- Het handmatig schudden van het filter verlengt de levensduur van het primaire filter en vermindert het onderhoud.
Mobiele roestvrijstalen container
- De losgekoppelde container kan eenvoudig van het chassis worden gehaald en worden gereden om te worden afgevoerd/geleegd.
Uitgerust met 3 zuigmotoren
- Krachtig apparaat met de hoogst mogelijke reinigingsprestaties in een eenfasige netvoeding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|222 / 799
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3,6
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|79
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|73
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|73,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen en fijnstof