Grote hoeveelheden opgezogen materiaal, duurzaam, robuust, mobiel: onze 3-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 100/36-3 is universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 3 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en efficiënt worden gereinigd met behulp van een krachtig schudsysteem. De filterreiniging verlengt de levensduur en staat garant voor een constante zuigcapaciteit. De filterbehuizing is gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport.