Multi tool MT CS 250/36
Verwisselbaar opzetstuk voor onze accu-multitool MT 36 Bp: hoogsnoeier MT CS 250/36 in compact ontwerp voor veilig en nauwkeurig boomonderhoud, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen vanaf de grond.
Het comfortabel en vooral veilig snoeien en snoeien van bomen vanaf de grond wordt met de hoogsnoeier MT CS 250/36 voor onze accu-multitool MT 36 Bp een fluitje van een cent. Het verwisselbare opzetstuk bereikt ook moeilijk bereikbare takken en maakt dankzij het compacte ontwerp, een zaagbladlengte van 25 centimeter en een zaagkettingsteek van 1/4" snel en vooral nauwkeurig zagen mogelijk bij het verzorgen van bomen.
Kenmerken en voordelen
Automatische kettingsmeringMinimaal onderhoud en lange levensduur. Geringe warmteontwikkeling en hoog rendement.
Oregon® zaagketting en zaagbladDe beste componenten voor het beste resultaat.
Compacte constructieLaag gewicht voor eenvoudig gebruik. Kan worden vervoerd en opgeborgen om ruimte te besparen.
Duidelijk minder trillingen in vergelijking met apparaten op benzine
- Onvermoeibaar werken bij langer gebruik.
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO2
- Spaart het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met apparaten op benzine
- Zeer economisch, omdat bedrijfskosten zoals benzine vervallen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Geleiderail (zaagblad) (mm)
|250
|Looptijd met Bp 800 Adv (m/s)
|12
|Schakeldikte
|1,3 mm / 0,050"
|Vibratiewaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3
|Spanning (V)
|36
|Vermogen per acculading (snedes)
|max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|940 x 120 x 130
Verpakkingsinhoud
- Kettingbeschermer
- Geleiderail (zaagblad)
- Zaagketting
Toepassingen
- Ideaal voor jonge opstanden en boomverzorging. Ook in de fruitteelt om de opbrengst te verhogen
- Voor het verwijderen of verwijderen van takken van hoge bomen en struiken
- Ideaal voor het veilig verwijderen van stormschade
Accessoires
Reserveonderdelen MT CS 250/36
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.