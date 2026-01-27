Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Pet
Compact, zonder filterzak en perfect voor het verwijderen van dierenharen: de draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome Pet is bijzonder geschikt voor kleine huishoudens met huisdieren.
Compacte accustofzuiger met sterke werking: de VC 4 Cordless myHome Pet is snel bij de hand en verwijdert betrouwbaar stof, vuil en dierenharen van alle vloeren en oppervlakken. De zakloze accustofzuiger scoort met groot gemak, laag gewicht en onbeperkte bewegingsvrijheid. Het aangename volume voorkomt dat huisdieren schrikken. Wanneer volledig opgeladen, is de looptijd maximaal 30 minuten. Hij kan gebruikt worden als vloer- of handstofzuiger. De actieve, gemotoriseerde vloerzuigmond zorgt voor een grondige verwijdering van vuil en haren van harde vloeren en tapijten. En de gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert betrouwbaar diepgeworteld vuil, kruimels, huiddeeltjes en haar van bekleding, bedden en matrassen. Andere praktische kenmerken: 1-klik legen van het stofreservoir, boost-functie voor een kortstondige prestatieverhoging wanneer dat nodig is en een vergrendelknop waardoor het niet nodig is om constant op de aan/uit-knop te drukken. Een spleetzuigmond, een 2-in-1 meubelborstel en een muurbeugel maken de levering compleet.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige accu van 21,6 V, perfect afgestemd op het actieve vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 30 minuten in de normale modus.
Tweetraps vermogensregelingRuime looptijd om kleine huishoudens schoon te maken. Optionele boost-modus. Tot 18 minuten looptijd op het hoogste vermogen.
Extra accessoires speciaal voor eigenaren van huisdierenDe gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert met gemak vrijwel alle losse dierenharen van gestoffeerde meubels.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Praktisch ontworpen filtersysteem
- 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en sponsfilters.
- Je hoeft geen vervangende filterzakken te kopen.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Gemakkelijk opbergen van de draadloze stofzuiger
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
- Handig opladen vanuit vaste positie.
Breed scala aan toepassingen
- Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|650
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|21,6
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 30 Boost modus: / circa 18
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|345
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 21,6 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Schuimfilter
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Universeel vloermondstuk
- Mini-turboborstel
- Spleetmondstuk
- 2-in-1 meubelborstel
- Zuigbuis: Kunststof
- Kleine muurbeugel
Uitvoering
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Dierlijk haar
Accessoires
Reserveonderdelen VC 4 Cordless myHome Pet
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.