Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Pet

Compact, zonder filterzak en perfect voor het verwijderen van dierenharen: de draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome Pet is bijzonder geschikt voor kleine huishoudens met huisdieren.

Compacte accustofzuiger met sterke werking: de VC 4 Cordless myHome Pet is snel bij de hand en verwijdert betrouwbaar stof, vuil en dierenharen van alle vloeren en oppervlakken. De zakloze accustofzuiger scoort met groot gemak, laag gewicht en onbeperkte bewegingsvrijheid. Het aangename volume voorkomt dat huisdieren schrikken. Wanneer volledig opgeladen, is de looptijd maximaal 30 minuten. Hij kan gebruikt worden als vloer- of handstofzuiger. De actieve, gemotoriseerde vloerzuigmond zorgt voor een grondige verwijdering van vuil en haren van harde vloeren en tapijten. En de gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert betrouwbaar diepgeworteld vuil, kruimels, huiddeeltjes en haar van bekleding, bedden en matrassen. Andere praktische kenmerken: 1-klik legen van het stofreservoir, boost-functie voor een kortstondige prestatieverhoging wanneer dat nodig is en een vergrendelknop waardoor het niet nodig is om constant op de aan/uit-knop te drukken. Een spleetzuigmond, een 2-in-1 meubelborstel en een muurbeugel maken de levering compleet.

Kenmerken en voordelen
Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Pet: Verfijnde technologie
Verfijnde technologie
Krachtige accu van 21,6 V, perfect afgestemd op het actieve vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 30 minuten in de normale modus.
Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Pet: Tweetraps vermogensregeling
Tweetraps vermogensregeling
Ruime looptijd om kleine huishoudens schoon te maken. Optionele boost-modus. Tot 18 minuten looptijd op het hoogste vermogen.
Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Pet: Extra accessoires speciaal voor eigenaren van huisdieren
Extra accessoires speciaal voor eigenaren van huisdieren
De gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert met gemak vrijwel alle losse dierenharen van gestoffeerde meubels.
Makkelijk te gebruiken
  • Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
  • Eenvoudig filter legen met 1 klik.
  • Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Praktisch ontworpen filtersysteem
  • 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en sponsfilters.
  • Je hoeft geen vervangende filterzakken te kopen.
  • Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
  • Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
  • Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
  • Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Gemakkelijk opbergen van de draadloze stofzuiger
  • Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
  • Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
  • Handig opladen vanuit vaste positie.
Breed scala aan toepassingen
  • Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) < 78
Capaciteit vuilreservoir (ml) 650
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 21,6
Looptijd per acculading (/min) Standaard modus: / circa 30 Boost modus: / circa 18
Laadtijd met standaardoplader (min) 345
voeding voor acculader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 2,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 230 x 236 x 1115

Verpakkingsinhoud

  • Oplaadbare accu: 21,6 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
  • Schuimfilter
  • Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
  • Universeel vloermondstuk
  • Mini-turboborstel
  • Spleetmondstuk
  • 2-in-1 meubelborstel
  • Zuigbuis: Kunststof
  • Kleine muurbeugel

Uitvoering

  • Filtersysteem zonder stofzak
  • Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
  • Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
  • Tapijten
  • Dierlijk haar
Accessoires
