Accu aangedreven stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Car
De zakloze draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Car biedt hoge prestaties en precies de juiste accessoires voor een grondige reiniging in huis en in het interieur van de auto.
Maakt van stofzuigen een schoonmaakbelevenis: de draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Car biedt maximale bewegingsvrijheid thuis en in de auto met een looptijd tot 50 minuten. De BLDC-motor met 250 watt zorgt voor moeiteloos stofzuigen, zowel bij grote schoonmaakbeurten als in het auto-interieur. De gemotoriseerde vloerzuigmond met led-verlichting zuigt op harde vloeren net zo grondig als op tapijt. Het compacte ontwerp, het lage gewicht en de accessoires maken de stofzuiger bijzonder veelzijdig in gebruik, ook als handstofzuiger. Vooral in de auto biedt de led-kierenzuigmond voordelen bij het schoonmaken in smalle en donkere ruimtes. De 2-in-1 meubelborstel zuigt ook voorzichtig gevoelige oppervlakken op het dashboard. De verlengslang vergroot het bereik en het bekledingsmondstuk is perfect voor autostoelen. Andere overtuigende kenmerken zijn het eenvoudig legen van het stofreservoir met 1 klik, de boost-functie voor meer zuigkracht, het ergonomische ontwerp voor een goede bereikbaarheid van meubels, een 3-traps-accu-indicator en het aangenaam stille werkgeluid. Een wandhouder met oplaadfunctie is ook bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone afvoerlucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Extra accessoires speciaal voor het reinigen van auto-interieursLED-kierenzuigmond om vuil in donkere hoeken te helpen lokaliseren. Lange, flexibele spleetzuigmond en flexibele verlengslang om gemakkelijk alle oppervlakken in de auto te bereiken. Grote bekledingszuigmond voor het snel en grondig reinigen van autostoelen.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
- Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de accustatus.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Breed scala aan toepassingen
- Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|25,2
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 50 Boost modus: / circa 11
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|235
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Lang flexibel spleetmondstuk
- LED spleetmondstuk
- Flexibele verlengslang
- Grote bekledingszuigmond
- 2-in-1 meubelborstel
- Zuigbuis: Metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Softgrip handgreep
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Voertuiginterieur
Accessoires
Reserveonderdelen VC 6 Cordless ourFamily Car
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.